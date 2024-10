127 entreprises bénéficient de l’accompagnement au titre de la 4e édition

Le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI BÉNIN), Raymond ADJAKPA ABILE, a procédé, jeudi 17 octobre 2024, au lancement de la 4ᵉ édition du Programme d’accompagnement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises à l’accès au marché. La cérémonie a réuni le personnel de l’institution consulaire, des partenaires et chefs d’entreprises.

Cent vingt-sept (127) entreprises sont sélectionnées au titre de la 4e édition du programme d’accompagnement à l’obtention d’autorisation de mise sur le marché et de certificat de conformité de la CCI Bénin. À travers son programme ‘’CCI qualité’’, l’institution consulaire soutient les initiatives et processus permettant aux entreprises d’obtenir les certifications et les approbations nécessaires pour que leurs produits répondent aux normes nationales et internationales.

Parmi les bénéficiaires, 100 entreprises sont sélectionnées pour l’autorisation de mise sur le marché de produits agroalimentaires, 22 pour l’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques et compléments alimentaires et 5 autres pour certificat de conformité. « 2000 entreprises ont sollicité l’accompagnement de la CCI Bénin durant les trois premières éditions. Cela veut dire que notre plan stratégique ‘’impulser pour plus d’impact’’ n’est pas anodin. On a bien compris que le secteur privé a besoin de cet accompagnement », a déclaré le secrétaire général de la CCI Bénin, Raymond ADJAKPA ABILE. Pour cette 4e édition, la CCI Bénin a enregistré au total 410 candidatures.

« La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin est véritablement un centre de services. Lorsque vous rentrez à la CCI Bénin, vous devez sortir avec votre besoin satisfait », a affirmé le secrétaire général. À l’en croire, le succès du programme sera mesuré en tenant compte de l’impact concret sur le chiffre d’affaires des entreprises et leur croissance.

Ce programme de la CCI-Bénin est mis en œuvre en partenariat avec l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM), l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) et l’Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed). La 4e édition se distingue par l’intégration de deux nouveaux partenaires : Sens Bénin et l’École des Métiers du Marketing et de la vente (EMV).

« La fonction vente est très vitale dans une entreprise. (…). Nous voulons mettre à la disposition des chefs d’entreprises quatre domaines de capacité à savoir des connaissances, des compétences, du comportement et un mindset qui permettent quel que soit le produit, d’avoir les meilleures stratégies pour les positionner sur le marché », a indiqué Joël SOSSA, directeur de l’École des Métiers du Marketing et de la vente.

La société coopérative Sens Bénin se focalise sur l’amélioration du packaging du produits des entreprises et leur positionnement sur le marché. « En travaillant avec Sens Bénin dans le cadre de ce partenariat, vous allez améliorer votre produit à travers son packaging, tant sur le fond que sur la forme », a déclaré Kemi Fakambi, directrice générale de Sens Bénin. La CCI Bénin représenté par son secrétaire général a signé des accords avec ces différents partenaires.

Un dispositif d’accompagnement structuré

Le Coordonnateur du Programme CCI QUALITÉ, Camarou BELLO, a présenté le dispositif d’accompagnement à l’accès au marché. Il repose sur un processus rigoureux de sélection. Les entreprises retenues bénéficient de formations sur les bonnes pratiques de fabrication, l’hygiène alimentaire, le nettoyage en milieu agroalimentaire, puis d’un coaching de proximité assuré par des consultants. L’accompagnement ne se limite pas à l’obtention des certificats et autorisations. La CCI Bénin s’engage également à promouvoir la visibilité et la valorisation des produits des entreprises bénéficiaires à travers des canaux de communication et autres activités.

Le Programme CCI QUALITE, informe Camarou BELLO, c’est aussi la reconnaissance du savoir-faire des entreprises à travers des distinctions (Prix de la Qualité et de la Performance-Prix de l’excellence entrepreneuriale). Il a annoncé la remise de 15 autorisations de mise sur le marché et la célébration du leadership de certaines femmes entrepreneures courant novembre 2024.

Akpédjé Ayosso

21 octobre 2024 par ,