1201 jeunes soldats présentés au drapeau

A l’issue de quatre (04) mois de formation, 1201 jeunes soldats ont été présentés au drapeau.

La cérémonie a eu lieu ce jeudi 10 novembre 2022 au Centre de Formation Militaire de Bemberèkè.

L’effectif de l’armée béninoise se renforce avec de nouvelles recrues. Pour la première fois, la promotion des jeunes soldats de la Classe 2022/1 comporte en son sein des recrutés sur titre. Il s’agit au total de 1201 jeunes dont 700 soldats d’actives et 498 jeunes recrutés sur titre (enseignants et aides-soignants). Durant leur formation de quatre (04) mois, au Centre de Formation Militaire de Bemberekè, ils ont reçu les fondamentaux sur l’art militaire (la culture militaire générale, les règlements militaires, le combat, l’armement, l’instruction sur le tir au combat, le sauvetage au combat, l’organisation du terrain, le droit humanitaire etc.).

« Ce drapeau est la bannière sous laquelle vous devez désormais servir jusqu’au sacrifice suprême. Il exige en permanence de vous un sens aigu de discipline, de courage et d’honneur », a indiqué Alain Nouatin, ministre chargé de la Défense Nationale. La présentation des jeunes soldats a été suivie de la remise de fourragères. « Vous avez l’obligation de renforcer vos connaissances, soyez fiers de ce que vous êtes devenus et profitez-en », a déclaré le Commandant CFMB, le Colonel Henri Tozé.

Akpédjé Ayosso

11 novembre 2022