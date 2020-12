12 mois de prison requis contre Hounsou-Guèdè

Ce vendredi 18 décembre 2020, au procès de l’ex maire Patrice Hounsou-Guèdè et ses co-accusés Gélase Hounguè, ex-directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la mairie d’Abomey-Calavi, Tognifodé Romain, expert-géomètre et ex-directeur de l’IGN et Bouraïma Séibou, le ministère public a requis 12 mois de prison ferme et le paiement de franc symbolique contre les prévenus. La défense du l’ex maire Patrice Hounsou-Guèdè et de ses co-accusés a plaidé pour leur relaxe pure et simple et « subsidiairement au bénéfice du doute ».

Les mis en cause sont poursuivis pour « faux et usage de faux certificat » dans l’affaire domaniale portant sur 39 ha dans la commune d’Abomey-Calavi.

18 décembre 2020