12 mois de prison pour avoir battu une fillette

Reconnue coupable de coups et blessures sur une fillette âgée de 5 ans, une tutrice a été condamnée à 12 mois de prison ferme par le tribunal de Cotonou le vendredi 24 mars 2023.

La police a interpellé une femme qui bat régulièrement une fillette âgée de 5 ans suite à des dénonciations.

À la barre, vendredi 24 mars 2023, au Tribunal de première instance de Cotonou, la femme a reconnu les faits et s’est engagée à ne plus battre la fillette qui n’est rien d’autre que sa nièce.

Le juge a condamné la tutrice à 12 mois d’emprisonnement dont 04 fermes et une amende de 200 mille francs pour des faits de de coups et blessures.

La fillette n’est plus sous la garde de la femme.

