11 personnes déposées en prison par la CRIET

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a auditionné, vendredi 05 août 2022, 23 personnes pour des faits de cybercriminalité. Des mandats de dépôt ont été décernés à l’endroit de 11 individus.

A l’issue de leur audition, onze personnes ont été placées sous mandat de dépôt et douze autres mises sous convocation, vendredi dernier dans une affaire de cybercriminalité. Cette décision a été prise par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Les prévenus sont impliqués dans une affaire d’arnaque en ligne. Leur mode opératoire consiste à proposer des produits à leurs victimes qui paient sans entrer en possession de leurs commandes. Ils se font passer également pour des donateurs pour tromper leurs victimes par des dons fictifs.

M. M.

