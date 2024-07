1000 jeunes formés bientôt en électricité et énergies renouvelables

Une convention de partenariat a été signée ce vendredi 19 juillet 2024 entre l’Agence nationale pour l’Emploi (AnpE) et ESMER Academy.

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Azôli qui vise à assurer la formation et l’insertion professionnelle de mille (1000) jeunes peu ou pas instruits dans le domaine de l’électricité et des énergies renouvelables, l’Agence nationale pour l’Emploi (AnpE) et ESMER Academy ont signé un partenariat.

La convention a été signée, vendredi 19 juillet 2024, à la Direction générale de l’AnpE à Cotonou.

Le partenariat permettra de former 400 jeunes en énergie solaire, 200 en électricité, 200 en réseau électrique, 100 en froid et climatisation, et 100 en mécatronique électronique. Des attestations seront délivrées à ces mille jeunes à l’issue de la formation.

