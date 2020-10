1000 artisans et maîtres artisans en formation

Les ministres Mahougnon Kakpo des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, et Modeste Tihounté Kerekou des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi se sont rendus ce mercredi 21 octobre 2020 sur des sites de formation des artisans et maîtres artisans.

Mille (1000) artisans et maîtres artisans répartis dans 15 centres de formation dont 5 centres pour le secteur privé sont en formation depuis lundi 19 octobre 2020 sur toute l’étendue du territoire national.

Selon le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, il est prévu dans la Stratégie Nationale de relance de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP), le renforcement du rôle du secteur privé et du monde professionnel à tous les niveaux de gouvernance de l’EFTP.

A la fin de la formation, les artisans et maîtres artisans auront le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP). Le CQP va remplacer les diplômes de fin d’apprentissage.

« Avec le Certificat de Qualification Professionnelle, les artisans et maîtres artisans peuvent, s’ils le souhaitent, aller au Certificat d’Aptitude Professionnel, à une licence professionnelle et autres », a-t-il annoncé.

A en croire le ministre Modeste Kérékou, la formation vise à professionnaliser les artisans et maîtres artisans. Ces derniers vont s’approprier des nouvelles technologies de pointe, des outils les plus modernes de leurs secteurs.

Le ministre a également souligné que la liste électorale qui va permettre d’élire les membres de la nouvelle Chambre des Métiers de l’Artisanat sera bientôt publiée.

La délégation gouvernementale s’est rendue sur le site du Lycée Technique Coulibaly, du Lycée Technique et Professionnel de Kpondehou, du Centre de Perfectionnement du Personnel des Entreprises (CPPE) et du Lycée Technique et Professionnel de Porto-Novo pour échanger, sensibiliser et encourager les bénéficiaires.

A.A.A

23 octobre 2020 par