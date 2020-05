100 Béninois rapatriés du Ghana

Une centaines de ressortissants béninois vivant au Ghana ont été rapatriés au Bénin dans la nuit de vendredi à samedi 23 mai 2020. Ils ont été accueillis à la frontière Hilacondji par une délégation conduite par le directeur départemental de la Santé du Mono, Dr Étienne Hounkonnou.

Selon le directeur départemental de la Santé du Mono, les rapatriés sont pour la plupart des jeunes étudiants arnaqués au Ghana. Ne disposant pas de ressources nécessaires pour survivre, ils se sont retrouvés dans la rue lors du confinement au Ghana « parce qu’ils n’ont pas de maison, ils sont devenus des sans domicile fixe ». Le gouvernement béninois et l’ambassade du Bénin près le Ghana ont décidé de les rapatrier.

D’après Dr Étienne Hounkonnou, un groupe a été placé en quarantaine à l’Ecole Normale d’Instituteurs (ENI) d’Abomey et le second à l’Ecole Normale d’Instituteurs (ENI) de Dogbo. Ils seront soumis à des tests de dépistage. En cas de résultats positifs, les concernés seront traités gratuitement.

