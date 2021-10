1 chef quartier et 1 Zem arrêtés après la mort de Eloi Dogo

Des arrestations après la mise à mort de l’étudiant de la Faculté de droit et des sciences politiques à l’Université de Parakou.

Un chef quartier et un conducteur de taxi-moto communément appelé ‘’Zémidjan’’ sont sous mandat de dépôt depuis jeudi 28 octobre 2021.

Les faits remontent au petit matin du jeudi 21 octobre 2021 à Parakou où Eloi Dogo, un étudiant est brûlé vif par erreur par des populations à la recherche des braqueurs.

Les deux prévenus ont été interpellés à la suite des enquêtes ouvertes après la mort tragique du jeune étudiant de 22 ans. Le chef quartier et le conducteur de taxi-moto ont été écoutés avant d’être déposés en prison.

Eloi Dogo est un étudiant en troisième de droit à la Faculté de droit et de sciences politiques à l’Université de Parakou. Il est également employé d’une agence de micro finance. Le jeudi 21 octobre 2021, alors que le jeune homme se rendait à pied à son service, il a été confondu à l’un des deux braqueurs qui ont attaqué un chauffeur dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021. Le jeune étudiant a été brûlé sans une autre forme de procès par des populations surexcitée et mue par la vengeance.

