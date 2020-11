1,615 milliard FCFA de subvention aux écoles

Un premier acompte des subventions comptant pour l’année scolaire 2020-2021 d’un montant d’ 1milliard 615 millions FCFA est débloqué au profit des écoles maternelle et primaire. Les fonds seront transférés sur les comptes des écoles dans les prochains jours, a informé Blaise Acakpo, Conseiller technique aux affaires administratives et sociales du ministre des enseignements maternel et primaire. Il a donné l’information, dimanche 1er novembre 2020, sur l’émission hebdomadaire « 90 minutes pour convaincre » de la radio nationale.

La subvention vise à assurer le bon fonctionnement des écoles.

M. M.

2 novembre 2020 par