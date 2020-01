05 personnes condamnées avec 11,5 millions d’amende

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné au terme d’une audience tenue lundi 06 janvier 2020, 05 accusés à des peines d’emprisonnement ferme allant de 06 à mois à 05 ans. Il est reproché aux personnes inculpées, la détention, la cession, la distribution de produits psychotropes et l’escroquerie au moyen de communications électroniques.

Selon la décision de la Cour, les mis en cause devront payer une amende de 11,5 millions de francs CFA dans les caisses du Trésor public.

Au cours de l’audience, les juges de la CRIET ont vidé 04 autres dossiers.

F. A. A.

7 janvier 2020 par