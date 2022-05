05 officiers nommés à divers postes

A travers la décision N°2022-865/DGPR/DRH/SPRHGP/SA du 12 mai 2022, le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya a nommé 05 officiers de police à divers postes.

Ci-dessous la liste des cadres nommés

Direction des études, de la réglementation, du contentieux et de la coopération technique

Directeur : GAFFAN Narcisse-Innocent Yaovi ;

Direction de la formation et des sports

Directeur : BOKO Firmin William Comlan ;

Direction de la sécurité publique

Directeur : LAOUROU Enock M. O.

Commandement central des personnels hors rang

Commandant central : ACHEDEMESSI Mathias Hounsou ;

Commandement central des unités territoriales

Direction départementale de la police républicaine de la Donga

Directeur : BAMENOU Sènougnon Alain

Ces officiers promus selon la décision du directeur général de la police républicaine, doivent prendre service au plus tard le 18 mai prochain.

F. A. A.

