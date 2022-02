05 morts et des blessés ce weekend dans le Mono

Deux accidents de circulation ont été enregistrés ce weekend dans le département du Mono. Le bilan fait état de 05 morts et des blessés.

05 personnes ont péri dans deux accidents de circulation ce weekend dans le Mono. Sur le carrefour radio à Lokossa, un camion chargé de clinker s’est renversé sur un véhicule en stationnement avec à son bord, 04 passagers. Un militaire à la retraite et une ménagère y ont trouvé la mort. Le rescapé selon les informations de Frissons radio, est un lieutenant en service à Cotonou. Avant de l’extraire indemne du véhicule, une femme avait été sauvée par la population et conduite à l’hôpital. Les victimes, rapporte le média, venaient d’une cérémonie d’inhumation quand le drame est survenu. Le 5ème passager serait allé se désaltérer quand le camion est tombé sur le véhicule. Fuyant la furie des populations, le chauffeur du camion est allé se rendre à la police. Il est placé en garde à vue.

Le deuxième accident s’est produit à Houéyogbé. Un camion dans un excès de vitesse percute deux voitures et finit sa course dans une boutique. Le bilan fait 03 morts et un blessé. L’un des deux véhicule s’est retrouvé dans un caniveau, et le second coincé entre le gros porteur et la boutique. Le blessé, un prêtre est évacué à l’hôpital de zone de Lokossa.

F. A. A.

28 février 2022 par