04 personnes condamnées pour escroquerie

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a tenu sa deuxième session criminelle de l’année 2019 le jeudi 02 janvier dernier. Au cours de ladite session, 04 personnes ont été condamnées à des peines allant de 02 à 05 ans d’emprisonnement.

Il est reproché aux personnes inculpées des faits d’escroquerie, tentative de corruption, et complicité de détention de substances nocives

Dans le lot, 03 ont été condamnés à des peines d’emprisonnement ferme allant de 02 à 03 ans. Une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 05 ans avec 02 ans de sursis.

Au cours de la même session, la CRIET a acquitté deux autres inculpés et ordonné la libération de deux détenus qui ont épuisé leurs peines.

Selon la décision de la Cour, les personnes relaxées doivent payer une amende de 4,5 millions de francs CFA au Trésor public.

F. A. A.

6 janvier 2020 par