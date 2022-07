04 nominations en Conseil des ministres

En Conseil des ministres ce mercredi 27 juillet 2022, quatre (04) nominations ont été prononcées au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi et au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Sur proposition des ministres, ont été nommés dans les fonctions ci-après :

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

Conseiller technique juridique : Monsieur Eric NATA

Conseiller technique à la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises : Monsieur Aguyl M. CHABI LAFIA

Au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance

Directeurs départementaux des Affaires Sociales et de la Microfinance pour les départements suivants :

Donga : Madame Anice GAMBARI ADAM

Atacora : Madame Saoudatou SALIFOU ZAKARI.

