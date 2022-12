02 magistrats en prison

L’affaire de tentative d’extorsion de fonds chez une dame a connu une grande évolution ces dernières heures. Selon Le Potentiel, ils sont quatre magistrats cités et poursuivis dans cette affaire. Deux des quatre, les sieurs Guy Noukpo Honga, juge de siège et Perpétus Djèhouè, magistrat en service au ministère de la Justice, sont placés sous mandat de dépôt et admis à la prison civile. Les deux autres ont été relâchés et mis sous convocation. Il s’agit des sieurs Norbert Lié Dadjo et Francis Enangnon Brodjrenou.

Néanmoins, il y a également une autre figure citée dans cette triste affaire. Il s’agit de dame Aguiah Tatiana. Elle aurait servi d’intermédiaire entre les mis en cause et la plaignante. La victime selon les faits aurait sollicité les services du magistrat Guy Noukpo Honga président de céans dans un dossier qui a conduit son mari en prison grâce à la complicité de dame Aguiah Tatiana. L’affaire ayant chamboulé, la dame s’est confiée à la Police.

Josué SOSSOU

23 décembre 2022 par