Zeleus lance le programme d’amélioration de carrière International Bridge-to-Benin

Zeleus Inc., société technologique basée aux États-Unis pour l’amélioration des carrières et l’entrepreneuriat, lance cette semaine la première phase de son programme d’entreprenariat et de développement de carrières au Bénin. Pour la mise en place de ce programme Zeleus s’est associé à un partenaire de renommée mondiale : MassChallenge. MassChallenge est une organisation à but non lucratif dédiée à soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat par la collaboration. Le programme “Bridge to Benin” est conçu pour identifier et accélérer les meilleures startups basées au Bénin. Ce programme aidera les entrepreneurs à développer leur activité sur le marché béninois et à ouvrir des opportunités d’exportation dans le monde entier.

Les startups sélectionnées pour le programme participeront à une formation intensive suivie d’un concours national de pitch. Les entrepreneurs les plus convaincants rejoindront ensuite des camps d’entraînement dans les hubs MassChallenge, où ils seront insérés dans les écosystèmes MassChallenge Boston, Israël et Suisse. Le programme, disponible via la plateforme Zeleus, est ouvert à toutes les startups basées au Bénin, quel que soit leur secteur ou leur stade de développement. Zeleus apporte le programme au Bénin dans le but de soutenir les startups en démarrage qui ont un potentiel de croissance et un impact positif sur les économies nationales et locales.

Cette initiative de Zeleus au Bénin comporte quatre innovations importantes :

Plateforme d’entrepreneuriat : en plus d’apporter MassChallenge au Bénin, Zeleus formera des entrepreneurs pour développer des compétences en business, ouvrir de nouveaux canaux de vente et connecter les entrepreneurs à des sources de financement.

-Programme agro-industriel : L’agro-industrie au Bénin présente une énorme opportunité de croissance. Notre programme comprend le renforcement des capacités des entreprises, un accès élargi aux marchés mondiaux pour l’exportation et une piste spécialement ciblée dans notre plateforme d’entrepreneuriat et notre partenariat MassChallenge. Les agro-entrepreneurs seront finalement jumelés à des distributeurs mondiaux, qui peuvent ouvrir de nouvelles opportunités de distribution.

-Services de carrière : Zeleus propose également une éducation et une formation de pointe pour les professionnels. Zeleus s’engage à développer le marché du travail qualifié au Bénin pour favoriser la croissance professionnelle en offrant une évaluation de carrière, des conseils, un développement des compétences et une formation, une mise à niveau et une reconversion, ainsi que des sites d’emploi ciblés et des possibilités de réseautage, et des connexions à des millions d’emplois locaux et internationaux.

-Le programme de stages en technologie des systèmes Zeleus : Zeleus travaille avec de grandes entreprises technologiques pour offrir des opportunités de stages au Bénin. Le programme créera une communauté locale de technologie et d’innovation et élargira la connectivité et la communication internationales pour le Bénin.

« Nous sommes ravis de poursuivre sur la lancée que nous avons entamée en décembre lorsque nous avons signé notre accord historique avec APIEX. Notre équipe est investie dans la mise en place de ces nouveaux programmes au Bénin, et nous sommes impatients de soutenir les entrepreneurs et les professionnels du pays ».

Gildas Bah, CEO of Zeleus

Pour postuler au programme Bridge to Benin, veuillez visiter Zeleus.com.

À propos de Zeleus

Basée à Boston, dans le Massachusetts, Zeleus a été fondée pour accompagner les professionnels et propulser les entrepreneurs dans leurs efforts pour bâtir des carrières et des entreprises prospères. Zeleus utilise une technologie puissante et des experts humains pour guider les professionnels tout au long de leur carrière. Zeleus forme également des entrepreneurs lors du lancement de leur entreprise afin qu’ils soient bien positionnés pour réussir tout au long de leur vie. En savoir plus sur Zeleus sur Zeleus.com.

7 juillet 2022 par