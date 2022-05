Zoumarou et Adambi expliquent les mesures d’atténuation dans le Borgou

Expliquer aux populations béninoises les mesures d’atténuation prises par le gouvernement pour faire face à la cherté des produits de première nécessité, c’est l’objectif d’une tournée entamée ce jeudi 12 mai 2022 par les membres du gouvernement.

Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou et son collègue en charge de l’eau et des mines, Samou Adambi étaient dans ce cadre au contact des populations du département du Borgou.



Dans le cadre de la tournée gouvernementale, les ministres Aurélie Adam Soulé Zoumarou du numérique et de la digitalisation et Samou Adambi de l’eau et des mines vont parcourir 08 communes du département du Borgou. Leur mission consiste à expliquer aux populations de cette région du pays, les mesures prises par le gouvernement pour atténuer la flambée des prix des produits de grande consommation.

Les échanges entre les populations et les deux membres du gouvernement selon nos sources, vont se dérouler en langues nationales et retransmis sur les radios locales.

La tournée gouvernementale entamée ce jeudi s’achève le 19 mai prochain.

