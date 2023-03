YouScribe, partenaire officiel de la deuxième édition du Salon du Livre Africain de Paris

YouScribe, la plus grande bibliothèque numérique francophone avec plus d’un million d’abonnés, participe au Salon du Livre Africain de Paris, le plus grand évènement dédié à la littérature africaine qui se tiendra du 17 au 19 mars dans la capitale française. Dans le cadre de cette haute rencontre littéraire, qui réunira plus de 200 auteurs et 60 éditeurs venus d’Afrique, d’Europe et du monde entier, YouScribe prévoit une programmation riche et diversifiée.

La première journée de cette deuxième édition du Salon sera consacrée aux professionnels de l’édition. Auteurs, éditeurs, mécènes, partenaires institutionnels et journalistes se retrouveront pour échanger autours de différentes conférences. Anne Sophie Steinlein, Directrice des opérations de YouScribe, participera ainsi à la table ronde portant sur la thématique des « plateformes de streaming et livre numérique : les nouvelles tendances de consommation et de lecture en Afrique ». A cette occasion, YouScribe reviendra sur son Baromètre des lectures. Cette étude pose notamment le constat que les livres numériques sont la principale catégorie de lecture avec 70 % du total des lectures de la plateforme. Les livres audio et les bandes dessinées représentent respectivement environ 10,8 % et 11,2 % des lectures, suivis par la presse, avec 7 %. Pour échanger autour de la thématique, plusieurs représentants du secteur du livre seront autour de la table Xavier Pryen, directeur de l’Harmattan, Dramane Boare, directeur des Classiques ivoiriens et Sami Mokaddem, auteur et éditeur de Pop Libris et de la plateforme de streaming tunisienne Oreadz.

Avec l’ambition de valoriser et de promouvoir la création africaine, YouScribe animera lors de la deuxième journée du Salon une Masterclass sur le thème « de l’écriture à la publication : conseils, astuces, découverte des opportunités de publication en Afrique et du concours le Trophée des Plumes ». Avec la participation de Sarah Mody, directrice éditoriale chez Nimba Editions, Abdelkader Retnani, directeur de la maison d’édition « La croisée des chemins » et la talentueuse Fatou Doumouya , lauréate de la « Plume de la marraine » Djaili Amadou Amal du Trophée des Plumes 2022. Cette Masterclass aura pour objectif de proposer au public et aux auteurs en devenir, un meilleur aperçu du paysage éditorial africain ainsi que de précieux conseils pour apprendre à développer sa plume, convaincre un éditeur et toucher son public. Cette table ronde sera également l’occasion de revenir sur le Concours Trophée des Plumes qui revient en 2023 pour une troisième édition. Organisé par YouScribe et Orange Money, ce concours d’écriture de nouvelles tourné vers l’Afrique encourage, révèle et accompagne les talents littéraires de demain.

« Le Salon du Livre Africain de Paris ambitionne de se pérenniser pour devenir un rendez-vous incontournable pour le secteur du livre en Afrique. Fidèle à son esprit, ce festival du livre continuera à être le lieu de rencontres, de découverte se déployant cette année non seulement dans le champ de la littérature, mais aussi de la création. En effet, en débat ou en lecture, la création africaine sera à la fête. YouScribe est fier de participer à cette deuxième édition qui se confirme comme l’un des rendez-vous phares des amoureux des mots et du livre africain, mais également de l’art dans son acception la plus large. » précise Juan Pirlot de Corbion, Président et fondateur de YouScribe.

Lancée depuis 2019 sur le continent africain et avec plus d’un million d’abonnés, YouScribe est aujourd’hui présent dans 12 pays d’Afrique (Tunisie, Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Maroc, Madagascar, Guinée, République Démocratique du Congo, Mali, Afrique du Sud) et compte poursuivre son développement dans plusieurs pays en 2023.

Avec plus d’un million de livres, de livres audios, de titres de presse et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, et plus d’un million d’abonnés, YouScribe est la plus grande bibliothèque numérique francophone. Une croissance qui a permis à YouScribe d’atteindre, en 2022, 8 M€ de chiffres d’affaires. Plus de 2 000 éditeurs africains et internationaux ont apporté leurs catalogues. L’offre existe en 3 langues (français, anglais, arabe). L’entreprise est distinguée par le Challenge Digital Africa, organisé par l’AFD (Agence française de développement), la French Tech et Bpifrance. YouScribe est soutenue par des actionnaires historiques (Thierry Dassault, Iris Capital, Philippe van der Wees (Sodival), Charles Adriaenssen (Oaks), et récemment, en décembre 2021, par la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) dans le cadre du programme France 2030.

