Yemi Alade en duo avec la légende Angélique Kidjo

Deux semaines après avoir remporté son quatrième Grammy Awards, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo s’affiche aux côtés de la star nigériane Yemi Aladé dans un morceau sensationnel intitulé ‘’ Shekere’’.

Sortie le mercredi 5 février 2020, la vidéo officielle de la chanson "Shekere" est déjà à plus de 300.000 de vues sur youtube. La star Yemi Alade en feat avec la légende Angélique Kidjo a choisi d’aller sur un rythme sonore africain. Mieux, les deux stars se sont habillées dans un style purement africain.

’’Shekere’’ est un instrument de musique qui a des fonctions à peu près semblables au tambourin, utilisé en Afrique.

Le morceau chanté en anglais et en yoruba est issu du dernier album "Woman Of Steel" de Yemi Alade.

‘’Shekere’’ contient aussi quelques mots de la chanson à succès d’Angélique Kidjo ‘’Wombo Lombo ’’, sortie en 1996.

Akpédjé AYOSSO

6 février 2020 par