YAYI et SOGLO absents au défilé militaire, voici la raison

A l’Esplanade de l’Amazone ce jeudi 1er août, Nicéphore SOGLO et Boni YAYI, tous deux anciens présidents de la République n’ont pas assisté aux manifestations officielles marquant le 64e anniversaire de l’indépendance du Bénin. Et ce, malgré l’invitation officielle qui leur a été adressée.

Selon les journalistes de la Télévision nationale qui ont commenté le défilé militaire ce jeudi 1er août 2024, un malaise du président SOGLO serait la cause de l’absence des deux anciens présidents. Boni YAYI, très proche de Nicéphore SOGLO depuis quelques temps, a alors décidé de rester à son chevet jusqu’à son rétablissement.

Mais le parti Les Démocrates du prédécesseur de Patrice TALON à la Marina, a été fortement représenté par une délégation conduite par le 1er vice-président, Eric HPOUNDETE.

Depuis quelques semaines, ces deux anciens présidents de la République ont œuvré dans la médiation de la crise avec le Niger. Après le séjour à Niamey, ils ont assisté à la rencontre avec la délégation nigérienne à Cotonou, le 24 juillet dernier.

