YAKO ANGY !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que ma Nièce Angela des Bris de Silence s’est retrouvée ce Week- end dans bris de vitre ou de portière. La pauvre, très prudente, n’ayant certainement pas confiance en ceux avec qui elle était à une fête d’anniversaire à Fidjrossè, elle aura préféré laisser son sac à main dans sa voiture de confiance, avec ses cartes bancaires, son passeport et autres pièces d’identité et administratives ...

On ne sait pas encore si ce viol de la voiture de Angela est une violence faite au genre car on prie pour que la Police retrouve les auteurs pour voir s’ils sont mâles ou femelles ...

En attendant, vous mes Neveux et Nièces qui sans aucune chatterie, miaulez sur les réseaux sociaux que c’est parce que votre Cousine Angela est sans-papier pour le moment, qu’une autre de vos cousines appelée Minou, venue de chez mon grand Cousin BIYA, est nommée cheffe Com & Sensibilisation INF, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

6 avril 2023 par