Wadagni se préoccupe du traitement des bagages à l’arrivée

Au retour d’un voyage, le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a rencontré, ce vendredi 1er juillet 2022, le directeur et le commandant des douanes de l’Aeroport de Cotonou. L’amélioration des prestations sur la plateforme aéroportuaire était au centre des discussions.



Des dysfonctionnements s’observent dans le traitement des bagages à l’arrivée à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Le ministre d’État, Romuald Wadagni a fait le constat ce vendredi au retour d’un voyage.

La situation selon les informations, était due au retard du vol Turkish Air Lines et l’arrivée de celui de Air France, qui a créé une congestion des bagages.

Le ministre d’Etat a déploré l’absence de personnel de la Société des Aéroports de Cotonou pour assurer et faciliter le retrait des bagages des nombreux passagers . Wadagni a donné des instructions pour que les dispositions soient prises pour faciliter les formalités au grand bonheur des passagers à destination du Bénin.

L’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou est une porte d’entrée privilégiée du Bénin. Il doit demeurer selon les ambitions du gouvernement, aux standards internationaux et offrir des services de qualité à tout usager.

A cet effet, des travaux se poursuivent. Le nombre de carrousels à bagages passera de deux à trois.

Faire du Bénin une destination touristiques privilégiée, un hub de profits et d’atouts pour les investisseurs venus de partout dans le monde, c’est l’ambition du gouvernement Talon. Et la qualité de l’accueil et les formalités à la destination à l’aéroport de Cotonou doivent y contribuer à travers le confort et l’aisance nécessaires que mérite tout passager en escale ou à destination.

Le ministre d’Etat l’a rappelé et promis de suivre auprès de son collègue en charge du transport, l’amélioration de la qualité des services et prestations sur la plateforme aéroportuaire afin que la qualité et le confort soient de mise en tout instant sur la plateforme aéroportuaire de Cotonou.



F. A. A.

2 juillet 2022 par