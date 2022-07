Wadagni et Nouatin échangent avec le ministre français des Armées

Le ministre d’Etat Romuald Wadagni chargé de l’Economie et des Finances et son collègue de la Défense Alain Nouatin ont échangé avec le ministre français des Armées Sébastien Lecornu.

Les enjeux sécuritaires dans la sous-région ont fait l’objet d’échanges entre les ministres Romuald Wadagni, chargé de l’Economie et des Finances et son collègue de la Défense Alain Nouatin avec le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Ils ont abordé le renforcement de la coopération des services de renseignements des pays de la sous-région.

Selon le ministre d’Etat Romuald Wadagni en plus du renforcement de la coopération des services de renseignements, « le partenariat entre le Bénin et la France va permettre d’accélérer la formation de nos forces de défense et de sécurité et un accès à plus de moyens matériels et technologiques au service de notre mobilisation constante contre la menace terroriste ».

