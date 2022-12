Wadagni et Agbénonci échangent avec le ministre des finances du Luxembourg

Au Luxembourg dans le cadre d’une visite de travail, le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances du Bénin Romuald Wadagni et son collègue des Affaires Étrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci ont été reçus lundi 19 décembre 2022 par Yuriko Backes, ministre des finances du Luxembourg.

Romuald Wadagni et Aurélien Agbénonci en visite de travail au Luxembourg. Ils ont été accueillis par le ministre des finances du Luxembourg Yuriko Backes. « Nous avons évoqué l’impact de la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire, l’impératif d’une transition verte et juste », informe Yuriko Backes.

La visite de travail des deux ministres béninois s’inscrit « dans le contexte du renforcement du partenariat entre le Luxembourg et le Bénin. Cela fait suite à la signature d’une lettre d’entente dans le domaine de la coopération au développement entre Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, et Aurélien Agbénonci lors de la visite de travail du ministre Fayot au Bénin en février 2022.

Il est annoncé la signature d’un accord général de coopération entre le Luxembourg et la République du Bénin. Les ministres Agbénonci et Wadagni visiteront aussi le House of StartUps, le Luxembourg House of Financial Technology, ainsi que l’Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust.

