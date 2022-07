WAPCO et l’UAC pour former aux métiers des hydrocarbures

L’entreprise chinoise WAPCO-Bénin et l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) entrent en partenariat.

Une bourse prenant en compte les frais d’inscription et des allocations mensuelles pour bénéficier d’une formation dans les métiers des hydrocarbures et activités connexes. C’est l’opportunité qu’offre l’entreprise chinoise WAPCO aux étudiants de sept établissements de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) admis en Licence 3 ou en Master 2 dans le cadre d’un partenariat.

La signature de convention de partenariat entre l’UAC et l’entreprise chinoise WAPCO a eu lieu, jeudi 30 juin 2022, à l’amphithéâtre Deby Itno en présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Ladékan, du ministre des mines et de l’eau Samou Séïdou Adambi et de l’ambassadeur de la République de Chine près le Bénin Peng Jingtao.

Selon Jin Jinsong, directeur général de WAPCO-Bénin, « le projet est le plus grand jamais enregistré depuis les indépendances au Bénin et offrira plus de trois mille emplois aux jeunes ».

La bourse permettra de mettre en place un système de formation solide, a fait savoir la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Ladékan.

Pour Peng Jingtao, ambassadeur de la République de Chine près le Bénin, « la bourse constitue une opportunité afin de conjuguer les efforts de coopération entre le Bénin et la Chine ».

L’entreprise WAPCO est en charge de l’exécution du projet Pipeline, export Bénin-Niger long de 675 kilomètres.

M. M.

1er juillet 2022 par ,