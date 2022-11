Vulgarisation du Code d’éthique et des valeurs dans l’administration publique

Le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou MATHYS a procédé jeudi 03 novembre 2022, au lancement de la campagne de vulgarisation du Code d’éthique et des valeurs de l’administration publique. Ce code intègre 17 nouvelles valeurs qui définissent les règles de comportements des agents publics dans l’accomplissement de leurs tâches, et contribue à restaurer l’image de marque de l’administration publique.

La campagne de vulgarisation du Code d’éthique et des valeurs de l’administration publique officiellement lancée. C’était à l’occasion d’une cérémonie présidée par le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou MATHYS jeudi 03 novembre 2022. Ce nouveau code intègre 17 nouvelles valeurs qui définissent les règles de comportement des agents de la fonction publique et des entreprises publiques, les personnes élues, les collaborateurs externes et les agents de tout organisme chargé d’une mission de service public en République du Bénin.

Selon un communiqué du gouvernement, en plus du code, un guide de procédure disciplinaire a été édité au profit des instances disciplinaires en l’occurrence, les Comités de direction et les Commissions administratives paritaires siégeant en matière disciplinaire ainsi que le Conseil national de discipline (CND). Il vise selon le communiqué, à renforcer les capacités des différents acteurs en matière d’engagement et de conduite de la procédure disciplinaire d’une part, et d’autre part, à mettre à leur disposition, des modèles de courrier, d’arrêté et de rapports afférents à la procédure disciplinaire.

Les deux documents ont été élaborés grâce à l’appui financier de la Coopération internationale de la Suisse, et l’Union Européenne à travers le Programme d’appui à la lutte contre l’impunité et au renforcement de l’État de droit (PALIRED), piloté par le consortium Transparency International et Social Watch Bénin.

Procédant au lancement officiel de la campagne, le ministre du travail et de la fonction publique a exhorté les acteurs concernés à une bonne appropriation du contenu du code et du guide de procédure disciplinaire. Adidjatou A. MATHYS dit compter sur la détermination et le sens de responsabilité de tous, notamment les gestionnaires des ressources humaines de l’État, pour renforcer les bonnes pratiques dans l’administration publique.

