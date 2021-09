Voltaire et le Nègre en débat

(Par Roger Gbégnonvi)

​Dans le quotidien allemand, Der Spiegel, du 1er septembre 2021, l’information vous prend littéralement à la gorge : « 70 ans après leur exécution pour le viol d’une femme blanche, le gouverneur de l’Etat de Virginie (sud des Etats-Unis), Ralph Northam, a gracié à titre posthume sept jeunes Afro-Américains… Un moyen de compenser le fait que la condamnation à mort était motivée par des considérations raciales et ne résultait pas d’une procédure équitable, a expliqué l’homme politique démocrate mardi [31 août 2021]. » Les exécutés avaient entre 18 et 21 ans ; un seul avait 37 ans. Exécutés graciés à titre posthume.

​Vous relisez l’information. Et des choses vous traversent l’esprit. En désordre. Portées par une colère insensée puisque plus personne ne peut remonter le temps, juste un peu avant il y a 70 ans, remonter le temps pour alerter l’opinion internationale afin d’obtenir qu’un jury exclusivement composé de Blancs n’envoie pas trop facilement à la mort sept Noirs sur une accusation gravissime dont la véracité n’est peut-être pas solidement établie. Et il vous souvient que, certes contraints, les Noirs ont contribué à la prospérité des Etats-Unis. Mais ce fut à la manière des vaches et des chevaux dont aucun rapport circonstancié ne mentionne le travail pour la prospérité d’un pays. Or les Noirs aux Etats-Unis valaient gibier : on en tuait pour se désennuyer. Le 2ème amendement à la constitution en 1791 autorisa les milices et « garantit à tout citoyen américain le droit de porter des armes. » Pour abattre qui ? Aujourd’hui, libres et citoyens à part entière (?), les Noirs Américains ne se sentent pas concernés par le 2ème amendement. Il leur apparaît contre-nature d’user d’une loi qui facilitait et légalisait leur assassinat au temps où ils étaient esclaves. On les comprend.

​Et il vous souvient que Voltaire a écrit Le nègre de Surinam, texte dans lequel il a dénoncé l’atrocité de l’esclavage : « Oui, monsieur, dit le nègre ; c’est l’usage… Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe ; je me suis trouvé dans ces deux cas : c’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. » Voltaire avait atteint et abattu l’immonde esclavage. C’est justement pourquoi, fin XVIIIème siècle et début XIXème siècle, les opposants à l’abolition de l’esclavage voulurent trouver en lui un allié de choix en tentant de ternir sa mémoire, son œuvre et son humanisme. Selon eux, Voltaire « avait pris une action de cinq mille livres sur un bâtiment négrier armé à Nantes par M. Michaud ». Le philosophe anti-esclavagiste aurait donc pris délibérément sa part des usufruits de l’esclavage !

​A supposer un seul instant que ce fût vrai, Voltaire aurait eu á se reprocher d’avoir manqué à l’impératif catégorique d’Emmanuel Kant, son collègue allemand des Lumières. Mais avant Kant et Voltaire, c’est le Pape Nicolas V qui, au XVème siècle, donna au roi Alfonso du Portugal « la libre et ample faculté d’envahir, de chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Sarrasins [= les Noirs] et autres ennemis du Christ… et de réduire leur personne à l’esclavage perpétuel » (Bulle Romanus Pontifex). C’est le dominicain Las Casas qui, au XVIème siècle, eut pitié des Amérindiens qu’on décimait à la tâche et obtint qu’on leur substituât des Nègres, à ses yeux plus aptes à subir l’horreur de l’esclavage. On le fit évêque. A Ouidah cependant, le Vodun régnant, les uns vendaient les autres. Après Kant et Voltaire, c’est le Pape Pie XII qui, en 1944, ne voulut pas de soldats noirs à Rome lors à la libération par les troupes alliées. Et le 25 mai 2020, parents et amis ne purent que pleurer devant le corps sans vie de George Floyd, étouffé de sang-froid à Minneapolis parce qu’il était un Noir.

​L’intolérable, c’est d’accepter l’existence de l’intolérable. Refuser l’intolérable, c’est, à chaque instant, essayer de « faire quelque chose pour le bonheur ». Le bonheur de tous.

