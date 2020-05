Voici pourquoi il faut voter l’UDBN

La campagne électorale pour les élections communales et municipales du 17 mai est lancée et les différentes formations politiques sont à l’assaut de l’électorat. Sur les 05 partis en lice, les électeurs ont de bonnes raisons de porter leur choix sur l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), seul parti politique dirigé par une femme au Bénin et marquée par la promotion de la femme et des jeunes.

Dans son message de lancement de la campagne électorale, la présidente de l’UDBN, Claudine Prudencio a remercié ses militants, la population béninoise et le gouvernement Talon pour tous les efforts consentis pour le respect des gestes barrières indispensables pour arriver à bout de cette maladie.

Selon la présidente de l’UDBN, l’heure du Nouveau Départ dans les communes du Bénin a enfin sonné. A en croire Claudine Afiavi Prudencio, il est temps que les collectivités locales soient mieux gérées et que la bonne gouvernance règne. Il est également temps selon Claudine A. Prudencio que les femmes et les jeunes puissent assurer la bonne relève de la gouvernance au niveau local.

Une ambition pour laquelle la formation politique qu’elle dirige se bat depuis l’arrivée au pouvoir du président Patrice Talon.

Les élections du 17 mai prochain constituent une importante occasion d’amorcer ce nouveau départ, cette nouvelle dynamique dans la gestion des affaires dans les communes. Et pour y arriver, il faudra tourner le dos aux mauvaises pratiques de gestion, et positionner les femmes et les hommes de qualité, et de compétences avérées, a souligné la présidente de l’UDBN. Elle rassure que ces femmes et hommes recherchés pour le vrai décollage des communes se trouvent au sein de sa famille politique. D’où la nécessité selon Claudine Afiavi Prudencio pour les électeurs, de porter leur choix sur le maïs nourricier au coeur de la carte du Bénin le 17 mai prochain.

Les autres raisons qui doivent guider leur vote dans l’isoloir sont entre autres le « leadership féminin éclairé et humble » caractérisé par le choix porté sur les femmes et les jeunes.

L’UDBN selon sa présidente, regroupe en son sein des femmes valeureuses, de vraies amazones qui incarnent en elles seules, la compétence et la confiance en la femme béninoise.

Et pour cesser d’être des spectateurs de leur vie, le parti a décidé de leur donner la chance afin qu’ils deviennent les acteurs directs de leur destin.

F. A. A.

3 mai 2020 par ,