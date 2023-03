Voici les raisons de la démission de la PRMP de Bantè

La mairie de Bantè est sans Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) depuis le 22 mars 2023.

Richard Wancoutin, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la maire de Bantè poste qu’il occupait cumulativement avec celui de Responsable des affaires administratives et financières (RAAF) après le départ de l’ex PRMP a rendu sa démission au Secrétaire Exécutive (SE).

Selon le courrier adressé le 22 mars 2023 au SE, la démission est motivée par « des faits qui ne sont pas de nature à rendre efficace l’administration et permettre un réel développement de la commune »

Le désormais ex PRMP de la mairie de Bantè dénonce l’ « ingérence » Secrétaire Exécutive (SE) « dans les procédures de passation de marchés publics » ; « une prise en compte de certains actes par le SPRMP » sans son consentement notamment l’avis général des marchés publics gestion 2023 qui a été élaboré et publié sans son avis et « un acharnement sans raison valable » contre sa personne à travers des faits et gestes du SE.

« (…) Au regard des faits sus cités et des nombreuses irrégularités qui pourraient jalonner les procédures de passation des marchés publics à la longue et pour lesquelles ma responsabilité pourrait être engagée, je viens par la présente pour déposer officiellement ma démission de ce poste de PRMP, poste pour lequel je signale au passage que je n’étais pas d’accord depuis ma nomination et qui m’a été imposé par vous », a écrit Richard Wancoutin, PRMP démissionnaire, au Secrétaire Exécutive (SE) Marie Roméo Mèhinto.

Richard Wancoutin, Responsable des affaires administratives et financières (RAAF) de la mairie de Bantè a été nommé Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) cumulativement le 31 août 2022 à la suite de la démission de l’ex PRMP

M. M.

27 mars 2023 par ,