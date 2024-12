Voici les nouveaux membres du CES

Les nouveaux membres du Conseil Economique et Social (CES), nouvelle monture, ont été nommés en Conseil des ministres ce mercredi 11 décembre 2024 à la suite de leur élection par leurs pairs ou désignation pour certains.

Les nouveaux membres du CES par département et secteur :

Niveau départemental

Alibori

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Bani MORA SARE GANDE

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Aboudou ALI OROU

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Madame Diane ALOUKOUTOU

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Messieurs

– Sarè Malick MORA SANI

– Séro ZOROBOURAGUI

– Mohamadou MOUSSA

– René BAGOUDOU OROU IGARI

Membres désignés par le Président de la République

Messieurs

– Moussa Saley MOUKAÏLA

– Aboubakar TIDJANI

Atacora

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Sessédé Soumaïla TAMOU

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Yafaga Gilbert SAAGUI BAGNANGA

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Monsieur Raoufou ODJO RADJI

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Madame et messieurs

– Abiba DAFIA

– Antoine DAYORI

– Tempa N’TCHA

– Gilbert BANGANA

Membres désignés par le Président de la République

Messieurs

– Thomas YOMBO

– Moumouni AROUNA

Atlantique

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Dossou Lazare GNONLONFOUN

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Hippolyte SOHO

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Monsieur Coffi Franck AKPAHOUNKA

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Messieurs

– Kokou Lucien HOUNGNIBO

– Valentin Aditi HOUDE

– Cyprien TOGNI

– Paulin DOSSA

Membres désignés par le Président de la République

– Monsieur Epiphane HONFO

– Madame Anita AHOUANDJINOU

Borgou

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Jean KPETERE

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Biaou François ATCHADE

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Monsieur Kamilou AROUNA

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Messieurs

– Yaya Worou AKIBOU SORO

– Issaou BABIO

– Bio SOUNON BOKO

– Yacoubou SOUROKOU

Membres désignés par le Président de la République

– Monsieur Gaston YOLOU

– Madame Djamila KISSIRA

Collines

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Yénakpon Denis TOGNISSOU

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Rachidou MAMA

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Monsieur Marcellin TONON ASSOGBA

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Messieurs

– Valère Dèhouégnon TCHOBO

– Marcellin AKA

– Romaric OGOUWALE

– Christophe MONSIA

Membres désignés par le Président de la République

– Madame Eugenie ROBA

– Monsieur Jean-Eudes OKOUNDE

Couffo

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Houénoumadji ADO

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Heindewohe Erich OGOUMOLA

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Monsieur Christophe TOZO

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Messieurs

– Kofi Ernest Serge MEDEWANOU

– Célestin GUIDIMEY

– Grégoire TOHONDO

– Lambert SODJI

Membres désignés par le Président de la République

Messieurs

– Etienne TOGNIGBAN

– Martial BALO

Donga

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Karim Soulé OROU YARGNON

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Moutawakilou IBRAHIMA

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Messieurs

– Tidjani AFFO OBO

– Daouda TAKPARA

– Wallis Mamoudou ZOUMAROU

– Riliwanou AROUNA IBRAHIMA

Membres désignés par le Président de la République

– Madame Safiatou BASSABI ISSIFOU MOROU

– Monsieur Abishaï AKPALLA

Littoral

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Lucien Oscar AMADJI

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Oyébadé Jean-Séraphin FADEI

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Madame Florencia Nancy D. C. ZINSOU

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Madame et messieurs

– Alimatou BADAROU

– Florentin CHAOU

– Patrice NOBIME AGBODRANFO

– Yves Patrick DJIVOH

Membres désignés par le Président de la République

Messieurs

– Isidore GNONLONFOUN

– Djiffa Cariel Céphas TOUNDE

Mono

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Athanase AGUIYA

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Jean MAZIAGNIN

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Monsieur Coffi Jacques TOKOGNON

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Messieurs

– Euric GUIDI

– Christophe AGBODJI

– Joseph ANANI

– Diehoué Félix ALOWANOU

Membres désignés par le Président de la République

Messieurs

– Charles GAGNON

– Geoffroy Kouessi AKOSSOU

Ouémé

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Jean LOUKPEDJA

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Alfred Akintundé ISHOLA

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Monsieur Alfred Dédji HOUNDEGLA

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Messieurs

– Victor Mitondji HOUNSA

– François AHLONSOU

– Rachidi Adéchina OSSENI

– Hinnougnon Nathanaël KITTI

Membres désignés par le Président de la République

Messieurs

– Léon BOCOVE

– Omer AVALLA

Plateau

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Olagoké Arouna LAWANI

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Siakou AMOUSSA

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Monsieur Nadia José KORA YOUSSOUFOU

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Mesdames et messieurs

– Eniola Awaou BISSIRIOU

– Julia AKPAKI

– Adéniran Alain GBOTCHE

– Marcellin FAGBOHOUN

Membres désignés par le Président de la République

Messieurs

– Clément KOUTCHADE

– Akim ODOUBI

Zou

Membre désigné par le secteur agricole

Monsieur Expédit SONOUNAMETO

Membre désigné par le secteur Artisanat

Monsieur Nicaise Mesmin DEGNON

Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie

Madame Kojori d’ALMEIDA

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Messieurs

– Sanni MAMA

– Léopold DJODJO

– Dominique ATCHAWE

– Sohoumè Settonhoué Eugène AZATASSOU

Membres désignés par le Président de la République

Messieurs

– Zéphyrin KINDJANHOUNDE

– Gustave SONON

· Au niveau national

Membre désigné par le Président de la République

Monsieur Conrad GBAGUIDI

Membres désignés par l’Assemblée nationale

Messieurs

– Razack AMOUDA ISSIFOU

– Emmanuel GOLOU

– Alassani TIGRI

Au titre du Patronat

Monsieur Eustache KOTINGAN

Au titre de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin

Monsieur Arnauld AKAKPO

Au titre de la Chambre nationale d’Agriculture

Monsieur Hermann Imali DJETTA

Au titre de la Chambre des Métiers

Monsieur Soufiyanou IMOROU

Personnalité du secteur des Arts et de la Culture

Monsieur Stanislas DEGBO

Au ministère de l’Industrie et du Commerce :

Inspecteur général du ministère

Monsieur Antoine HOYIKIN

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Herman ZIME.

"Le Conseil Economique et Social (CES) donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.

Le Président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique.

Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l’attention de l’Assemblée nationale et du Gouvernement sur les réformes d’ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l’intérêt général.

Sur la demande du Gouvernement, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l’Assemblée nationale l’avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis."

