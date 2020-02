Voici les mesures prises par le gouvernement contre le Coronavirus

Le premier cas de coronavirus a été signalé ce jeudi 27 février 2020 au Nigéria, pays voisin du Bénin. Il s’agit d’un ressortissant italien travaillant à Lagos qui est rentré de la ville de Milan quelques jours plus tôt. Ce vendredi 28 février 2020, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin était sur le plateau de la télévision nationale pour informer l’opinion publique des mesures prises par le gouvernement pour prévenir et faire face à l’épidémie de coronavirus.

Le gouvernement du Bénin a pris un ensemble de mesures pour prévenir et faire face à l’épidémie de coronavirus. Selon le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin lorsqu’on parle d’épidémie, il y a un certain nombre de dispositions qui doivent être prises notamment au volet coordination, surveillance, au volet laboratoire, prévention, contrôle de l’infection, prise en charge et communication.

En ce qui concerne la coordination, le gouvernement dès que l’OMS a annoncé cette épidémie comme une urgence de santé publique a mis en place un comité interministériel. Il y a également un comité national de crise sanitaire au niveau du ministère de la santé. « Tous ces comités se réunissent au moins une fois par semaine », souligne le Professeur Benjamin Hounkpatin.

S’agissant du volet surveillance, le gouvernement a mis en place une plateforme aéroportuaire et un dispositif au niveau des frontières terrestres.

D’après le ministre, le volet laboratoire est très important parce que « lorsque vous avez des cas qui viennent, vous les mettez en quarantaine » et « il faut être en mesure de poser le diagnostic assez rapidement pour soit garder le patient ou lever la quarantaine ». Il ajoute que « plus la quarantaine dure plus vous avez du mal à gérer ». De ce fait, « le diagnostic en un temps record est indispensable ».

« Aujourd’hui, le Bénin est également l’un des pays à même de poser le diagnostic surplace », rassure le ministre Hounkpatin.

Quant aux volets prévention, contrôle de l’infection et prise en charge, le Bénin a une équipe de volontaires prête et formée pour faire face à l’épidémie. Une partie a été déployée au niveau de la plateforme aéroportuaire et au niveau des frontières terrestres. L’équipe est chargée de contrôler les passagers avec des dispositifs adéquats notamment : caméra et scanners thermiques, pistolet thermique, gels hydro alcooliques et solution chlorhydrique.

Outre ces ressources humaines, le Bénin a mis en place des sites d’isolement adaptés et conformes aux normes internationales. Il y en a à Cotonou et également au niveau des départements et des zones sanitaires du Bénin.

« Nous avons dans le pays une quantité suffisante de masques pour faire face à l’épidémie », rassure le ministre.

Au niveau des frontières terrestres, les équipes de santé travaillent en collaboration avec les équipes du ministère de l’intérieur et un dispositif est installé à chaque poste frontalier.

Benjamin Hounkpatin a aussi évoqué les recommandations faites à tout individu en provenance d’un pays à risque. Le passager doit le signaler aux agents présents à l’aéroport et contacter les numéros 95 36 11 07 / 51 02 00 00 / 51 04 00 00.

Il doit aussi pratiquer l’auto isolement pendant 14 jours. En cas d’apparition des symptômes (fièvre, toux) du Covid-19, il faut se protéger avec un masque et éviter de se rendre dans une structure sanitaire ou effectuer des déplacements. Il est recommandé d’appeler tout simplement le numéro du SAMU qui est le 95 36 11 02 / 95 36 11 04.

Le gouvernement béninois assiste aussi les Béninois qui vivent dans les pays à risque notamment en Chine dans la ville de Wuhan, foyer de l’épidémie. Ce, à travers une intervention morale et financière.

A en croire certaines publications, la chloroquine pourrait s’avérer utile contre le coronavirus. Sur le sujet, Bénjamin Hounkpatin souligne qu’il n’y a pas encore de recommandations à ce sujet.

Le ministre de la santé invite tous les Béninois à la sérénité. Ils doivent respecter les mesures préventives qui sont entre autres : le lavage des mains avec de l’eau et du savon, jeter dans la poubelle les cache-nez et autres mouchoirs utilisés.

Akpédjé AYOSSO

29 février 2020 par