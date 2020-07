Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 08 juillet 2020 la session ordinaire du Conseil des ministres.

Durant les travaux, plusieurs décisions ont été prises. Il s’agit entre autres, de l’adoption du décret portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les mesures de restriction contre la pandémie de COVID-19 toujours en vigueur ont été rappelées au cours de ce rendez-vous hebdomadaire du pouvoir exécutif.

Au titre des communications, le gouvernement s’est penché sur les modalités pratiques de déroulement des cérémonies relatives à la célébration du soixantième anniversaire de la Fête nationale ; de la réalisation des travaux complémentaires d’aménagement et de bitumage des routes Missessinto-Zinvié-Sèdjèdénou-Zè et RNIE 1-Cococodji-Hèvié-Ouèdo-Calavi Kpota conclu avec l’entreprise EBOMAF SA.

Les membres de Conseil d’administration de l’Agence nationale de Qualité des produits de santé et d’eau, ainsi que de l’Agence des Infrastructures sanitaires, des Equipements et de la Maintenance ont été nommés, et l’agrément de la Centrale d’Achat des Médicaments essentiels (CAME) renouvelé.

