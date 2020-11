Voici les décrets adoptés ce mercredi

Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 04 novembre 2020, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs décrets ont été adoptés au cours de la réunion.

Les décisions prises ce mercredi en conseil des ministres concernent entre autres, l’adoption du décret portant organisation et fonctionnement de l’Autorité centrale en matière de l’adoption internationale en République du Bénin ; du décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson et de la femme enceinte atteinte de la drépanocytose ; et du décret portant approbation de la modification des statuts et nomination des membres du Conseil d’Administration de la Compagnie béninoise de navigation maritime (COBENAM).

