Voici les communes dont les maires seront élus ce vendredi

L’élection des maires de la 4ème mandature de la décentralisation entamée le 28 mai 2020 se poursuit ce vendredi dans près d’une vingtaine de communes.

Selon le chronogramme établi par les préfets de département, environ une vingtaine conseils communaux seront élus ce vendredi 29 mai. Il s’agit des communes d’Abomey, de Klouékanmè, de Lalo, de Sakété, de Zè, de Comé, de Bonou, d’Akpro-Missérété, de Pèrèrè, de Kalalé, de Karimama, de Ouaké, de Grand-Popo, de Toviklin, de Toukountouna et de Cobly.

Déjà jeudi dernier, 15 communes ont réussi à élire leurs maires, leurs adjoints et les chefs d’arrondissement. Il s’agit de : Kpomassè, Aguégués, Boukoumbé, Sinendé, Bembèrèkè, Athiémé, Dogbo, Aplahoué, Ségbana, et autres. Pour défaut de consensus, 06 autres n’ont pu installer leurs conseils communaux.

