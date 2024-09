Voici les caractéristiques de la Cité administrative en construction à Aplahoué

A Aplahoué, ville située dans le département du Couffo, au sud-ouest du Bénin, le chantier de construction de la Cité administrative départementale évolue normalement.

Encore quelques mois pour conjuguer définitivement au passé, les heures sombres des tracasseries incessantes qui amènent à parcourir les locaux des services de l’Etat éparpillés dans la commune d’Aplahoué, et parfois à Lokossa dans le Mono, pour bénéficier des prestations des structures déconcentrées de l’État. Le chantier de construction de la Cité administrative départementale du Couffo, évolue et sera bientôt livré pour le bonheur des populations.

L’infrastructure en cours de réalisation est érigée sur un site de 4 513 m², pour abriter un bâtiment à deux niveaux pour ce qui concerne la Préfecture, et quatre bâtiments à un niveau érigés chacun sur une superficie de 3735,93m² pour abriter les directions départementales et autres structures déconcentrées de l’État.

La Cité administrative départementale prend également en compte, la construction de la résidence du Préfet (un bâtiment R+1 érigé sur une superficie de 492,43 m²), et celle du Secrétaire général du département du Couffo (un bâtiment R+0 érigé sur une superficie de 219,98m²).

A Aplahoué comme dans plusieurs autres départements du Bénin, le gouvernement a initié un vaste programme de construction de cités administratives. L’objectif visé, est de faciliter l’accès des services déconcentrés de l’Etat aux populations.

F. A. A.

2 septembre 2024 par ,