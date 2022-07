Voici le risque qui plane sur les associations au Bénin

Les associations qui n’ont pas renouvelé leurs organes dirigeants conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 se verront retirer leur récépissé de déclaration, si elles ne le font pas au plus tard le 30 septembre 2022. Cette mise en garde à été faite par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

À travers un communiqué de presse en date du 15 juillet 2022, le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique invite toutes les structures associatives à caractère national ou international, régulièrement déclarées au Bénin, à se conformer aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, au plus tard le 30 septembre 2022.

Passé ce délai, leur récépissé de déclaration administrative sera purement et simplement annulé, avertit le ministre.

