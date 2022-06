Voici le prix du ciment fixé par commune

Le gouvernement a plafonné le prix de vente de la tonne de ciment par commune.

Le prix de cession de la tonne de ciment aux consommateurs varie entre 71.700 et 90.000 FCFA selon la commune.

Le gouvernement a fixé le prix de vente plafond de la tonne de ciment dans chaque commune du Bénin pour une durée de quatre (04) mois renouvelable. C’est à travers l’arrêté interministériel en date du 17 juin 2022 signé de la ministre de l’industrie et du commerce, du ministre du développement et de la coordination de l’action gouvernementale et du ministre de l’économie et des finances.

« Les prix plafonnés (...) ne s’appliquent pas aux ventes destinées aux chantiers publics et aux contrats entre entreprises », précise l’article 3 de l’arrêté interministériel.

Des contrôles sont annoncés pour vérifier l’application des prix fixés.

M. M.

Le prix du ciment par commune

