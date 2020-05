Les ministres des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou, des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle Mahougnon Kakpo et celle de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan ont pris un arrêté interministériel en date du vendredi 15 mai 2020, portant calendrier des examens, concours scolaires et universitaires et des tests de recrutement au titre de l’année académique 2019-2020 au Bénin.



