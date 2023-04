Le président Kagamé sera à Cotonou le 14 avril

Le président rwandais Paul Kagamé sera à Cotonou en avril dans le cadre d’une visite officielle de travail.

Dans le cadre d’une visite officielle de travail de 72 heures au Bénin, le président rwandais Paul Kagamé échangera avec le chef de l’Etat béninois Patrice Talon.

Le chef d’Etat du Rwandais foulera le sol béninois le 14 avril 2023, selon les précisions de Bip Fm.

Les échanges entre Talon et Kagamè seront axés sur des sujets d’intérêt économique, militaire et le renforcement des liens de coopération entre le Bénin et le Rwanda.

M. M.

31 mars 2023 par