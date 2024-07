Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a rendu public le guide d’orientation universitaire 2024-2025. Les nouveaux bacheliers peuvent avoir des informations sur la procédure, les structures publiques et privées d’enseignement supérieur au Bénin, les filières de formations disponibles, les conditions académiques d’admission en première année et les principaux débouchés possibles.

