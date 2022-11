Voici la peine des accusés du dossier CNHU

Le tribunal de Cotonou a rendu son verdict, ce mardi 29 novembre 2022, dans le dossier de décès de quatre patients au service de réanimation du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) suite à une coupure d’électricité.

Les quatre personnes poursuivies pour homicide involontaire après la mort de quatre patients au service de réanimation du CNHU-HKM à la suite d’une coupure d’électricité sont fixées sur leur sort.

Le tribunal de Cotonou a condamné à 02 ans d’emprisonnement ferme et 200.000 FCFA d’amende le chef division électricité du CNHU et son collaborateur.

Quant aux deux agents de Palutech, société prestataire de services du CNHU en charge de la fourniture d’oxygène, ils ont été relaxés pour infraction non constituée.

M. M.

29 novembre 2022 par