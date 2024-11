Voici la lettre de candidature et fiche signalétique à soumettre à la LNB

Voici le canevas de la lettre de candidature à adresser à la LNB et la fiche signalétique du promoteur dans le cadre de l’Appel à Projets lancé pour primer quarante (40) meilleurs projets innovants de jeunes (Jeunes et Entrepreneuriat) et projets d’Activités Génératrices de Revenus (AGRs) de femmes du Bénin.

Dans le cadre de la 29ème édition du tirage de la Tranche Commune Entente (TCE) des Loteries

Nationales de l’Espace Entente, la Loterie Nationale du Bénin S.A (LNB S.A), lance un appel à

projets dans le cadre d’un concours dont un volet est intitulé « Jeunes et Entreprenariat » et l’autre

« Femmes et Activités Génératrices de Revenus (AGRs) » pour primer les quarante (40)

meilleurs projets innovants de jeunes et projets d’Activités Génératrices de Revenus (AGRs) de

femmes du Bénin.

L’objectif de cette initiative est de stimuler, récompenser et mettre en valeur le dynamisme et la

créativité des jeunes et des femmes dans le domaine de l’entreprenariat et des AGRs.

Sont concernés par le présent appel à projets les jeunes et femmes de nationalité Béninoise dont le

profil est le suivant :

– Pour le volet « Jeunes et Entreprenariat » : les jeunes des deux (02) sexes âgés de dixhuit (18) à trente-cinq (35) ans ou les regroupements régulièrement constitués de jeunes

hommes et femmes de la même tranche d’âge ;

– Pour le volet « Femmes et Activités Génératrices de Revenus (AGRs) » : les femmes

âgées de trente-cinq (35) à cinquante (50) ans ou les regroupements régulièrement

constitués de femmes de la même tranche d’âge.

Les projets doivent être conçus dans l’un des domaines :

a) de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits locaux

(agriculture, culture et artisanat) ;

b) de l’élevage ;

c) du tourisme ;

d) de la protection de l’environnement.

• LES RECOMPENSES

➢ Les Vingt (20) meilleurs projets de création d’entreprises innovantes portés par des jeunes

seront primés à hauteur de 20 millions FCFA ; et

➢ Les Vingt (20) meilleurs projets d’Activités Génératrices de Revenus portés par des femmes

seront également primés à hauteur de 20millions FCFA.

Chaque projet retenu sera primé à hauteur de un million de francs FCFA soit un total

de Quarante millions (40 000 000) de francs CFA.

2

• LE CHRONOGRAMME

➢ 25 novembre 2024 : Lancement de l’appel à projet déjà

➢ 24 décembre 2024 : Clôture du dépôt des dossiers

➢ 06 au 08 janvier 2025 : Ouverture et Evaluation des dossiers

➢ 09 janvier 2025 : Délibération et appel des candidats présélectionnés pour l’audition

➢ 10 au 12 janvier 2025 : Audition des présélectionnés

➢ 13 janvier 2025 : Délibération suivie de la rédaction du rapport

➢

➢ Jour du tirage TCE : Proclamation des résultats au lieu du tirage suivi de la remise des lots.

➢ Lendemain du tirage : Remise des chèques aux 40 lauréats.

• COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

➢ Une lettre de candidature adressée à la LNB S.A (un canevas est disponible à la Direction

Générale LNB , dans les Agences régionales et sur le site internet www.loteriebenin.bj

) ;

➢ La fiche signalétique de la personne ou du regroupement porteur du projet (présentation du

promoteur ou du regroupement) : un canevas est disponible à la Direction Générale LNB

S.A, dans les Agences Régionales et sur le site internet www.loteriebenin.bj.

➢ Le document ou la note conceptuelle du micro-projet comprenant le budget détaillé des

activités et le chronogramme de mise en œuvre ;

➢ La copie du récépissé ou de la pièce attestant la reconnaissance officielle du regroupement

s’il y a lieu ;

➢ La liste et les contacts des membres du bureau exécutif ou des responsables du

regroupement s’il y a lieu ;

➢ La photocopie de la carte d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, CIP,

carte scolaire, carte professionnelle, carte d’étudiant, permis de conduire) ou du passeport

du porteur du projet ou des membres du regroupement s’il y a lieu ou toutes autres pièces

tenant lieu ;

➢ La photocopie du relevé d’identité bancaire (RIB) du regroupement s’il y a lieu.

Les dossiers de candidatures sous plis fermés, portant au recto la mention :

• « TCE 2024 : Concours Jeunes et Entreprenariat » pour les jeunes et la mention ;

• « TCE 2024 : Concours Femmes et Activités Génératrices de Revenus (AGRs) » pour

les femmes ; au verso le nom et l’adresse du promoteur.

Les candidatures seront réceptionnées sur support physique en trois (03) exemplaires et en support

numérique sur CD ou Clé USB aux endroits ci-dessous :

• COTONOU : Secrétariat Général au Siège de la Direction Générale de la LNB S.A,

sis GANHI en face de l’hôtel AZALAI Tél. : 21 31 43 00 / +229 45 45 45 19

Email : secretariat.lnb@lnb.bj ; site : www.loteriebenin.bj

• AKPAKPA : AGENCE ATLANTIQUE LITTORAL, Tél. : 21 33 73 16 / 95 56 46 56

• PORTO-NOVO : AGENCE OUEME PLATEAU, Tél. : 20 21 37 00 / 45 45 46 61

• BOHICON : AGENCE ZOU COLLINES, Tél. : 23 50 00 96 / 45 45 45 03 / 97 42 28 87

• LOKOSSA : AGENCE MONO COUFFO, Tél. : 22 41 13 00 / 45 45 46 79 / 45 45 45 90

• PARAKOU : AGENCE BORGOU ALIBORI, Tél. : 23 61 09 54 / 45 45 45 99 / 45 45 46

33

• NATITINGOU : AGENCE ATACORA DONGA, Tél. : 23 82 24 30 / 94 57 77 84 / 96 20

66 97

• LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Les résultats du concours pour chaque volet seront proclamés au cours de la cérémonie du Tirage

Commun Entente 2024.

Les porteurs des vingt (20) premiers projets de jeunes et des vingt (20) premiers projets de femmes

seront invités à ladite cérémonie pour une remise symbolique de prix. Leurs frais de transport aller

– retour et de séjour seront pris en charge par la LNB S.A.

Date limite du dépôt des dossiers : du 25 novembre au 24 décembre 2024.

La LNB, les lots aux gagnants, les bénéfices à toute la Nation.

FICHE SIGNALÉTIQUE

LETTRE DE CANDIDATURE

27 novembre 2024 par ,