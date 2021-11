Voici la composition de l’équipe béninoise

Le sélectionneur béninois, Michel Dussuyer a publié la liste des 11 Ecureuils qui affronteront les Bareas du Madagascar dans l’après-midi de ce jeudi 11 novembre 2021. Pour cette ultime rencontre de la sélection nationale, Michel Dussuyer a opté pour un schéma en 4-3-3.

Dans les buts, on retrouve Saturnin Allagbé. A la défense, le capitaine Khaled Adenon sera assisté de Olivier Verdon, David Kiki et Doremus. Le milieu de terrain sera animé par Matteo Ahlinvi, Jordan Adéoti, et Sessi d’Almeida.

En attaque pour violer les filets malgaches, on retrouve Jodel Dossou, Steve Mounié et Gomez.

Le coup d’envoi du match est prévu pour 17h, heure de Cotonou.

F. A. A.

11 novembre 2021 par