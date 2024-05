Voici l’agenda du chef de l’Etat au Brésil

Le président de la République effectue du 22 au 26 mai 2024, une visite officielle Brésil. La visite selon une publication du gouvernement, va se dérouler en trois étapes.

Le chef de l’Etat en visite officielle au Brésil dès ce mercredi 22 mai 2024. Le séjour de quatre jours sur le territoire brésilien va démarrer par une visite à Brasilia ; et va se poursuivra à Salvador de Bahia, l’ancienne capitale du Brésil qui, selon une publication du gouvernement, a la particularité d’être formée à plus de 80% d’une population noire. São Luis, ville dans laquelle a vécu la mère du Roi Guezo, où elle créa un temple La Casa das Minas, et où se déroulent encore aujourd’hui des rites Vodun, sera la dernière étape de la visite du chef de l’Etat.

Patrice TALON rencontrera pendant son séjour au Brésil, son homologue brésilien, le président Luiz Inácio Lula da SILVA au Palais du Planalto. Outre les signatures d’accords de coopération, le chef de l’Etat aura des séances de travail avec les autorités politico-administratives des villes ou États qu’il visitera dans le cadre de ce voyage.

