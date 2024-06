Voici comment retrouver Centre de composition et numéro de table

Des candidats à l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ont des difficultés à identifier leur centre de composition ou à retrouver leur numéro de table. Voici la procédure à suivre.

L’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2024 démarre le lundi 10 juin 2024.

Pour tout candidat ayant de difficultés à identifier son centre de composition et à retrouver son numéro de table, il suffit de cliquer sur le lien https://dec.educmaster.bj/verifier-inscription et d’insérer son Matricule Educmaster pour être satisfait », selon la Direction des Examens et Concours.

124.860 candidats dont 63164 garçons contre 61696 filles composent sur toute l’entendue du territoire national épreuves du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC).

M. M.

7 juin 2024 par ,