Voici ce que la Conférence épiscopale recommande

Les évêques du Bénin ont tenu du 18 au mercredi 21 octobre 2020 à Natitingou, la première session ordinaire plénière de l’année pastorale 2020-2021. Au terme de ces assises, la Conférence épiscopale a dépassionné le débat autour de la présidentielle de 2021.

Le clergé béninois au terme de ses travaux, a invité les fidèles catholiques, et les populations béninoises de façon générale, à faire un bilan objectif, critique et constructif du quinquennat qui s’achève.

« Les évêques du Bénin invitent les fidèles du Christ, les acteurs politiques de tous bords et les citoyens d’une manière générale à procéder à un bilan objectif, critique et constructif du quinquennat qui s’achève », lit-on dans le communiqué final.

Selon l’église catholique, ceci permettra à chacun d’aborder les prochaines échéances électorales sans passion, mais dans la détermination d’œuvrer pour l’enracinement de la démocratie et pour le développement intégral du Bénin et de ses enfants.

Au pouvoir depuis le 06 avril 2016, le président en exercice, Son Excellence Patrice Talon, est entrain de finir son premier mandat à la tête du Bénin.

A quelques mois de la prochaine élection présidentielle, plusieurs débats agitent l’opinion, et ont trait notamment à son bilan et à sa candidature pour un second mandat.

F. A. A.

