La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) rend son verdict ce jeudi 25 mai 2023 dans l’affaire ‘’exécutions extrajudiciaires’’ dans lequel le journaliste Virgile Ahouansè et plusieurs autres personnes sont poursuivies.

Virgile Ahouansè et ses coaccusés fixés sur leur sort ce jeudi 25 mai 2023 à la CRIET. Accusés de « diffusion par voie électronique de fausses nouvelles et complicité de diffusion » après la publication d’une enquête sur les ‘’exécutions extrajudiciaires’’ à l’école primaire publique de Dowa dans la ville de Porto-Novo, ils retournent devant les juges ce jour pour être fixés sur leur sort. A la dernière audience, le ministère public avait requis 12 mois de prison avec sursis, et une amende de 500.000 francs CFA contre le journaliste. La même peine est requise contre le chef quartier de Dowa. Une peine de 12 mois de prison dont 03 fermes est requise contre le gardien de l’école, et une amende de 500.000 francs CFA.

