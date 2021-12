Vers une augmentation du salaire des fonctionnaires

Le Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026) a été approuvé ce mercredi 15 décembre 2021 en Conseil des ministres. Au nombre des réformes majeures prévues, figurent celles relatives à la revalorisation des salaires des travailleurs.

Les fonctionnaires du public comme du privé pourront bientôt pousser un ouf de soulagement. Leurs salaires conformément au Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026) pourront connaître une augmentation. Pour y parvenir, le gouvernement selon la décision du Conseil des ministres, entend engager des discussions avec les partenaires sociaux afin de convenir des modalités de sa mise en œuvre.

Il entend également œuvrer à rendre l’administration publique plus productive et performante au service du développement économique et social, tout en accordant une importance de premier plan à la réduction du train de vie de l’Etat.

En vue de favoriser l’exécution diligente de ce Programme, le Conseil a approuvé le cadre d’orientation, le cadrage macroéconomique, le mode de financement ainsi que le mécanisme de suivi-évaluation.

Globalement, il s’agira de consolider les acquis du quinquennat 2016-2021 et de maintenir le cap pour mieux accroître le bien-être individuel et collectif, précise le communiqué final.

F. A. A.

