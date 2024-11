Vers le renforcement du partenariat entre la HAAC et l’OIF

En France dans le cadre d’une visite de travail, le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Edouard LOKO a rencontré ce jeudi 07 novembre 2024, le directeur des Affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le renforcement du partenariat entre les deux institutions était au cœur des échanges.

Edouard LOKO reçu en audience ce jeudi 07 novembre 2024 à Paris, par Nicolas GUINARD, directeur des Affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l’OIF. Avec lui, il a discuté des nouvelles perspectives de coopération entre les deux institutions.

En prélude aux élections générales de 2026, le défi de la régulation des médias dans le contexte béninois a été évoqué lors des discussions. A cet effet, la formation des journalistes, gage d’une couverture médiatique responsable et professionnelle en période électorale, a été évoquée lors des discussions entre les deux personnalités. Plusieurs autres sujets destinés à renforcer la coopération entre l’institution de régulation des médias au Bénin et l’OIF ont été également abordés.

